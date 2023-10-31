بلوجر شهير يفسد احتفال ميسي بجائزة الكرة الذهبية.. من هو «سبيد»؟

تصفيق حار، هتافات ترج مقر حفل «الكرة الذهبية»، تردد اسم ليونيل ميسي، أثناء صعوده على المنصة للتتويج بلقب أفضل لاعب في العالم، للمرة الثامنة في تاريخه، ومن بعيد اخترق صوت «سبيد» هذا الضحيح ليعلن احتجاجه على هذا الاختيار.. فمن هو اليوتيوبر المثير للجدل؟

«سبيد» وتتويج ميسي بالكرة الذهبية

رغم أن صوت سبيد كان فرديًا، لكنه نجح في الوصول إلى آذان الجميع، لينجح في إعلان اعتراضه على تتويج ليونيل ميسي بجائزة «الكرة الذهبية»، إذ يرى كريستيانو رونالدو أكثر استحقاقية بها، باعتباره لاعبه المفضل، لكن رغم حبه الشديد للدون لم يلتفت إلى عدم وجوده ضمن قائمة المرشحين للجائزة من الأساس.

ثروة سبيد من فيديوهات يوتيوب

دارين واتكينز جونيور الشهير بـ«سبيد»، صاحب الـ19 عامًا، يعد أغرب وأشهر عشاق كريستيانو رونالدو، ولد في «أوهايو» بالولايات المتحدة الأمريكية، شهرته لم تنحصر فقط على حبه للدون البرتغالي، لكنها امتدت بشكل واسع لتصل إلى ملايين المتابعين له من جميع أنحاء العالم، باعتباره أيضًا متخصص في محتوى الألعاب.

يملك سبيد قناة عبر «يوتيوب» يتابعها ما يزيد عن 15 مليون شخص، من مختلف الفئات رغم صغر سنه، لكنه قادر على التأثير على قطاع كبير من الأشخاص، ما جعله يملك ثروة استثنائية في عمر صغير.

ثروة سبيد تصل إلى ما يزيد عن 12 مليون دولار أمريكي، وفقًا لعدد من التقارير، التي أكدت اعتماده على «اليوتيوب» بشكل أساسي من أجل حصد الأموال، التي تأتي من عدد مشاهدات فيديوهاته الكبير.

سبيد حقق حلمه بمقابلة كريستيانو رونالدو، الذي طالما راوده على مدار سنوات طويلة، بسبب عشقه للدون وريال مدريد، بعدما سمح له لاعب النصر الحالي، بالتقاط صورًا رفقته عقب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك.

جماهير ليونيل ميسي توقعت أن يكون ظهوره مدبرًا من قبل جماهير رونالدو بعدما أظهر اعتراضه الشديد على تتويجه وشعر بالصدمة من عدم إعلان اسم رونالدو الذي لم يكن مرشحًا من الأساس لجائزة الكرة الذهبية.