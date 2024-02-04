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 حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جنوبي لبنان

كتب:

منتصر سليمان
12:33 م | الأحد 04 فبراير 2024
لبنان _ صورة أرشيفية

لبنان _ صورة أرشيفية

أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره ببلدة الطيبة جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

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بقلم منتصر سليمان