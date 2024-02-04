حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جنوبي لبنان كتب: منتصر سليمان 12:33 م | الأحد 04 فبراير 2024 لبنان _ صورة أرشيفية أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره ببلدة الطيبة جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية القاهرة الإخبارية: «حزب الله» يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية بمزارع شبعا «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسحب قوات من الحدود اللبنانية بعد تكثيف عمليات حزب الله «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يقصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في تلة الطيحات «القاهرة الإخبارية»: كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمنية حزب الله لبنان بلدة الطيبة اخبار لبنان بقلم منتصر سليمان