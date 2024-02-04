نجوم الفن ينعون الكاتب المسرحي علاء عبدالعزيز: وداعا أيها النبيل

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الكاتب المسرحي علاء عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

الفنانون ينعون علاء عبدالعزيز

وكتب الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام قائلا «وداعا أيها النبيل».

وكتب المؤلف أمين جمال قائلا «الأستاذ والصديق الدكتور علاء عبدالعزيز في ذمة الله، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته».

وكذلك الفنان حسن عيد الذي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديو «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله.. دكتور علاء عبد العزيز في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، خالص العزاء والمواساة لأسرته ولكل أحبابه وتلاميذه.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وهناك أيضا الفنانة سماء إبراهيم التى كتبت قائلة «الحمد لله.. في السراء والضراء، القلب موجوع لكنه أمر الله، رحل الصديق والأستاذ الفنان، الدكتور علاء عبد العزيز، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية والأب والأخ الداعم لكل تلاميذه وكل من آمن بموهبته.. فقد كان سندا للجميع، دعواتكم له بالرحمة من الله وأن يثبته الخالق عند السؤال ويدخله جنات الفردوس الأعلى».