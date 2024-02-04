وفاة علاء عبدالعزيز الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية

أعلن الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عن وفاة علاء عبدالعزيز الأستاذ بقسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

عزوز عادل ينعى علاء عبدالعزيز: كان أخا وصديقاً وداعماً يثير البهجة

وكتب عزوز عادل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «كان أخا وصديقاً وداعماً يثير البهجة والابتسامة دائما، إنا لله وإنا إليه راجعون، علاء عبد العزيز الاستاذ بقسم الدراما المعهد العالي للفنون المسرحية في رحاب الله تعالى».

عزوز عادل يطلب من الجمهور الدعاء له

وطالب عزوز عادل جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة قائلاً: «ربنا يرحمك يا حبيبي في مكان افضل مع الأحباب، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وثبته عند السؤال وصبر أهله ومحبيه وتلاميذه».

معلومات عن علاء عبدالعزيز

مؤلف مسرحي مصري أستاذ للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، وروائي خط بأنامله عددا من الاعمال الأدبية المسرحية والتي قدمت على خشبة المسرح ومنها ما تم ترجمته إلى الإنجليزية قدمت في عام 2005 «حكايا لم ترويها شهرزاد» بطولة الفنانة السورية رغدة.