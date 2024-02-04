في ذكرى رحيل نادية لطفي.. كيف تعلقت شقراء الشاشة باللوحات التشكيلية؟

تحل اليوم ذكرى رحيل شقراء الفن وفاتنه الشاشة العربية نادية لطفي، الذي لمع نجمها وسطع في سماء الفن، لتصبح إحدى نجمات الوسط، إذ قدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتركت إبداعات كثيرة من خلال شاشات التليفزيون، كما تركت أثرا في قلوب الجماهير، ولم يُكن التمثيل الفن الوحيد الذي يستهوى قلب الراحلة نادية لطفي، بل لديها شغف بنوع آخر من الفنون، آلا وهو الرسم، حيث أنها كانت تحب اللوحات التشكيلية.

اهتمام نادية لطفي بـ اللوحات الفنية

في أحد اللقاءات عبر برنامج «سينما القاهرة» الذي قدمته ميرفت أمين، روت الراحلة نادية لطفي، تفاصيل عن مدى تعلقها بـ أشكال الفنون المختلفة، حيث قالت «اهتم بالرسومات واللوحات جدا، وأحرص على تعليقها في المنزل، كما أني أقدر اللوحات المصرية التشكيلية بشكل كبير».

اطلاع نادية لطفي على أشكال الفنون

تابعت «لطفي» حديثها: «أحاول ساعيةً أن أكون مُلمة بجميع أنواع وأشكال الفنون، حيث أنني كلما اتطلعت وشاهدت شكل من أشكال الفنون، زادت ثقافتي ومعرفتي من جوانب مختلفة من الأدب والعلوم وغيرها».