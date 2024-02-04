فستان أحمر وراء فصل نادية لطفي من المدرسة.. ما القصة؟

ما بين أب صعيدي وأم من أصول تركية، نشأت الفنانة نادية لطفي مهتمة بالثقافة والأدب والسينما، وكان للأب دور أساسي في تشكيل النواة الأبرز داخل الفتاة الصغيرة، ولكن كان العناد جزءا كبيرا من شخصية الفنانة الكبيرة منذ طفولتها.

وتمر اليوم الذكرة الرابعة لرحيل نادية لطفي، ومن خلال مذكراتها «اسمي بولا» التي نشرها الكاتب أيمن الحكيم، نستعرض أبرز مواقف عناد نادية لطفي خلال حياتها.

صدمة قاسية

كان التمرد هو السبب الرئيسي في فصل نادية لطفي من المدرسة الألمانية قبل أن تنهي دراستها الثانوية، وذلك عندما قررت ارتداء فستان عيد ميلادها الأحمر الذي أثار إعجاب جميع صديقاتها إلى المدرسة، ولكن الأمر لم يعجب إدارة المدرسة فتم استدعائها لغرفة الأخت سيسيليا، ولم تكن تتخيل أن الوضع سوف يزيد عن التوبيخ الشديد أو استدعاء ولي الأمر، لكنها فوجئت بفصلها، «بعد 11 سنة من الدراسة المتواصلة، وبعد أن كنت على وشك الحصول على الشهادة الثانوية، وجدت نفسي مفصولة من المدرسة الألمانية التي لعبت دوراً مهماً في تشكيل شخصيتي بشكل مباشر»

ووصفت «نادية» فصلها من المدرسة بالصدمة القاسية غير المتوقعة، ولكن الصدمة الأكبر كانت توابع الفصل، حيث مارست عليها عائلتها حصارا لتقويم تصرفاتها لتصبح مؤهلة للزواج، وبالفعل تزوجت من ضابط بحري يدعى عادل البشاري، وهي في الـ17 من عمرها.

زورّت شهادة مرضية للهروب من «قصر الشوق»

وبعد نضوجها ودخولها عالم الفن لم تتخل نادية لطفي عن الجانب العنيد المشاكس في شخصيتها، وفقا لما روته في مذكراتها، أنه عندما عرضت عليها شخصية «زنوبة» في فيلم «قصر الشوق» للمخرج حسن الإمام، لجأت لتزوير شهادة مرضية للهروب من الفيلم، حيث شعرت أن الشخصية قريبة من شخصية «ريري» التي قدمتها في فيلم «السمان والخريف».

وقررت نادية لطفي الاعتذار عن الفيلم، ولم تجد حجة عبقرية أكثر من ادعاء إصابتها بمرض «اللمباجو»، الذي كان مرضا جديدا في ذلك الوقت، وذهبت إلى طبيب صديق لها أصدر لها شهادة طبية تفيد إصابتها بالمرض، وعرضها على حسن الإمام مؤكدة أن أصابتها ستمنعها من أداء الرقصات في الفيلم.

وأمام رفض مؤسسة السينما لتقديم الفيلم دون «نادية»، عاد حسن الإمام لمحاولة إقناعها من جديد وحضر لزيارتها بنفسه، وأثناء الحديث سألها «هو إيه اللمباجو ده يا نادية؟»، لتروي في مذكراتها: «لم أتمالك نفسي فانفجرت في الضحك وانكشفت اللعبة».