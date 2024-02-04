أكبر بنك في إسرائيل يحظر حساب «الأونروا»

تتواصل الأزمة بين الاحتلال الإسرائيلي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية لها بدعمهما الفصائل الفلسطينية في حربها ضد الجيش الإسرائيلي التي بدأت 7 أكتوبر 2023.

حظر حساب لئومي

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن بنك لئومي أكبر بنك في إسرائيل حظر حساب الأونروا البنكي الذي يتم تحويل الأموال عليه لتتافقم الأزمة المالية لدى الأونروا في قطاع غزة.

تعليق تمويل الأونروا

في الوقت ذاته، ردت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في بيان لها مساء اليوم الأحد: «سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم الناس في غزة».

الدول التي علقت مساعداتها للأونروا

وعلقت الولايات المتحدة 343.9 مليون دولار كمساعدات كانت تقدمها للأونروا، فيما علقت ألمانيا 202 مليون دولار، واليابان 30.1 مليون دولار، وفرنسا 28.9 مليون دولار إلا أنها تراجعت مؤخرا عن القرار، وعلقت سويسرا 25.5 مليون دولار، وكندا 23.7 مليون دولار، وبريطانيا 21.1 مليون دولار، وهولندا 21.1 مليون دولار، وإيطاليا 18 مليون دولار، وأستراليا 13.8 مليون دولار، وفنلندا 7.8 مليون دولار.