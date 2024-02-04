كاتبة صحفية: تعليق دعم «الأونروا» يؤثر سلبا على الخدمات الإنسانية في فلسطين

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة الصحفية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل ضحاياها إلى 127 شهيدًا و178 مصابًا خلال الـ24ساعة الماضيّة.

تعليق ووقف دعم منظمة «الأونروا»

وأضافت الكاتبة الصحفية، عبر تطبيق «zoom»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عملية تعليق ووقف دعم منظمة «الأونروا»، للشعب الفلسطيني، يؤثر سلبًا على واقع الخدمات في فلسطين، إذ إنها كانت تساهم نوعًا ما في الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الخدمات التموينية الغذائية، مشيرة إلى أنّ الحصار الإسرائيلي يؤدي إلى سياسة التجويع، بهدف ترسيخ فكرة الهجرة في عقول الفلسطينيين.

مؤتمر إقليمي أو دولي

وتابعت «حداد» أنّه يجب عمل مؤتمر إقليمي أو دولي، حتى يجرى ترسيخ واقع السلام الدولي، من أجل حل القضية الفلسطينية، موضحة أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من اتساع رقعة الصراع منذ بداية الحرب، الأمر الذي يحدث بالفعل خلال الأيام الجارية، فهناك شن هجمات سواء كانت على منطقة جنوب لبنان، أو سوريا، واليمن.

وأوضحت، أن هناك تحذيرات من انهيار القطاع الطبي داخل غزة، من جراء الحصار الإسرائيلي.