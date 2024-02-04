اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رأس الحكمة.. مدينة عالمية على ساحل المتوسط

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» يوجّه بإنجاز قوانين الأسرة لتحقيق المصلحة العامة

الحكومة: زيادة الاحتياطي من «نواقص الأدوية» لاستدامة الخدمات الصحية

مـديـنـة عـالـمـيـة علـى سـاحـل «المتوسط»

«مليحة» ينتصر لـ«فلسطين»

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات

مباريات «القطبين»

فلسطين.. «حاضرة في قلب معرض الكتاب»

الصفحة الثانية

فلسطين.. «حاضرة في قلب معرض الكتاب»

تراث «أم المدائن» وصور الشهداء واللوحات تجذب الزائرين

أنشطة وعروض فنية وثقافية.. جناح «الأزهر» يدعم «أرض كنعان»

المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: جناحنا في «القاهرة للكتاب» أصبح قِبلة لكل المصريين وقضيتنا في قلب كل مصري

«أسامة».. طفل أزهري يلقي قصيدة لفلسطين: «بفكر الناس بالقضية»

الصفحة الثالثة

رأس الحكمة.. مـديـنـة عـالـمـيـة علـى سـاحـل «المتوسط»

الصفحة الرابعة

مفاوضات حكومية مع شركات وصناديق استثمار عالمية كبرى لإبرام اتفاق من أجل التنمية الشاملة

استثمارات رأس الحكمة

«مخطط التنمية العمرانية 2052» يجعل المنطقة أحد أرقى المقاصد السياحية بالعالم

«مدبولي»: تنمية الساحل الشمالي وفق أسس ومعايير تخطيطية

عطية الفيومى: منطقة ساحرة ومن أجمل الشواطئ في العالم ولها مستقبل كبير

رئيس «إسكان النواب»: مشروع عمراني ضخم يضاف إلى السياحة المصرية.. وتعتبر منطقة جاذبة للمستثمرين

الصفحة الخامسة

اقتصاديون: تمهد الطريق للنهوض بالمنتجعات والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية

وخبراء: تُحدث طفرة تنموية شاملة في الساحل الشمالي ومطروح

وزير السياحة الأسبق: «رأس الحكمة» مدينة متكاملة تضم مشروعات سياحية وصناعية وتجارية وسكنية كبرى

الصفحة السادسة

ياسر عبدالعزيز يكتب.. في أىٍّ من هذين المذيعين تثق؟

بلال الدوي يكتب: وما زالت «مصر» مُساندة للأشقاء الفلسطينيين

د. محمود خليل يكتب: طريق المال

الصفحة السابعة

إشادة بالتحكيم المصري

رونوين ويليامز يلعب دور البطولة مع جنوب أفريقيا.. وأصحاب الأرض في مهمة استكمال المغامرة وتخطي الكونغو للوصول إلى المحطة الأخيرة

نهاية أحلام تتويج بطل جديد لكأس أمم أفريقيا.. وهوجو بروس يطارد إنجاز «رينارد»

اليوم.. الأهلي يواجه سموحة ومساعد «كولر» يطير إلى سويسرا.. و«متولي» يرفض الرحيل

«جمال وعبدالمنصف وحسني» يرحلون عن جهاز الزمالك.. وصرف النظر عن صفقة «أشرف»

الصفحة الثامنة

«حنان» احترفت «المكرمية» في 3 شهور بـ«الفيديوهات»

«مـليـحــة» ينتصر لـ«فلسطين».. و«رحيل» 15 حلقة

«ثقافة وانسجام».. على نغمات «التخت الشرقي»

«صول» تحتفي بـ«الزمن الجميل» في معرض الكتاب 2024

ورش تصنيع الفوانيس تستعد: «المنافسة على الجمال»