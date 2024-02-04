قيادي بـ«الحرية المصري» يثمن رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينين

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرفض المطلق لإجراءات التهجير القسري للفلسطينيين، الذي جاء خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

القضية الفلسطينية

وأضاف في بيان، أن القضية الفلسطينية إذا استمرت أكثر من ذلك في هذه الصورة من الدمار والحرب والتخريب، ستدخل المنطقة بأكملها في صراعات متوازية، وهذا ما حذرت منه مصر منذ الساعات الأولى، وظهر موخرا في العديد من الصراعات، التي امتدت لدول الجوار والتأثير الواضح على الاقتصاد.

وتابع أن المجتمع الدولي إلى الآن، صامتا في ظل ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لكن مصر لن تقبل مطلقا مخططات الضغط، وتضييق عنق الزجاجة، من أجل القبول بالتهجير القسري، وقتل القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني إلى الأبد.

حزب الحرية المصري

وفي سياق متصل، أكد أمين حزب الحرية المصري، أن مصر تسعى جاهدة لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وهذا ما توكد عليه في جميع لقاءاتها مع جميع ممثلي دول العالم.