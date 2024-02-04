«الحياة اليوم» يرصد مشاهد من فعاليات اليوم الـ11 لمعرض الكتاب

استعرض برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» تقريرًا خاصًا يواصل فيه رصد أجواء وفعاليات اليوم الحادي عشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والتي تتنوع بين ثقافية وتعلمية وترفيهية لكل الفئات والأعمار.

وجود كتب بالمعرض لأول مرة

خلال التقرير، ذكر بعض زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، أن المعرض في نسخته هذا العام مختلف عن السنوات والنسخ الماضية، وهناك كتب موجودة بالمعرض لم تكن موجودة في النسخ الماضية، بالإضافة للثقافات المتنوعة والمعلومات متوفرة، وأن المعرض يتمتاز بالكثير من الفوائد لكل الأعمار والأطفال.

تحويل قصص الأطفال للعالم الافتراضي

وقال هشام خلف مؤسس مشروع ميتالايف ميتافيرس في الوطن العربي: نشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، كأول تجربة افتراضية لتحويل قصص الأطفال للعالم الافتراضي: «الأطفال عن طريق النظارة هيشاركوا القصة ويعيشوا الأحداث الخاصة بها بكامل تفاصيلها في الواقع الافتراضي وكأنهم عايشين جواها بالظبط».