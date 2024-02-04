معرض الكتاب يناقش التجربة السردية عند الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي

استضاف الصالون الثقافي، ضمن محور مشروعات السرد العربي، على هامش فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة حول الكاتب الفسلطيني إميل حبيبي.

وشارك في الندوة، الكاتب الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، والكاتب الفلسطيني رجب أبو سرية، وناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في القاهرة، والدكتورة فاطمة الصعيدي، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس.

معلومات عن إميل حبيبي

في البداية، قال الدكتور محمد إبراهيم طه: «نحن مع الكاتب الفلسطيني الرائع إميل حبيبي، الذي وُلد في عام 1929، وتوفي في 1996 وهو كاتب وصحفي تفرغ للعمل السياسي في إطار الحزب الشيوعي الفلسطيني ثم ممثلا للحزب الشيوعي الإسرائيلي».

وتابع محمد إبراهيم طه أن بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات أعاد النظر في بعض المسلمات النظرية، واستقال من المؤسسات الحزبية.

وتابع محمد إبراهيم طه: حصل إميل حبيبي على وسام القدس، وترجمت أعماله إلى لغات أخرى وأشهر أعماله «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبو النحس المتشائل»، وكتب عدة مسرحيات منها «لكع ابن لكع».

من جانبه، أوضح الكاتب الفلسطيني رجب أبو سرية، عن شعراء المقاومة مثل محمود درويش وسامح القاسم وكان هو منفردا بينهم حيث كان أديبا قاصا ومسرحيا وليس شاعرا فقط.

رواية المتشائل

وتابع: بدأ أميل حبيبي نشر الأعمال الأدبية الخاصة به عام 1954، وخرجت أعماله عن النمط السردي المألوف والأشكال السردية مثل كسر ألزمن الأفقي المألوف، وكتب رواية المتشائل بعد النكبة بخمسة وعشرين عاما، وكان منشغلا بالفسلطيني الذي بقي في البلاد بعد الاحتلال هل يتعايش أم لا أم يخرج من البلاد؟

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة الصعيد أستاذ اللغة العربية في آداب جامعة حلوان: نحن بحضرة إميل حبيبي الذي ولد عام 1929 وتوفي 1996، وعمل في الأدب السياسية وله مهن كثيرة منها الصيد وهو قال عن نفسه إنه صياد.

وأوضحت أن إميل له أعمال كثيرة؛ منها سداسية الأيام الستة والوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبو النحس المتشائل، ورواية سرايا بنت الغول.

وأوضحت أن إميل حبيبي اهتم بالوظيفة التفسيرية للغة، كما أنه يعطيك نفسه، أي أنه حين يكتب يضع هوامش في أعماله ليعرفك المعلومات التي تكون غافلا عنها، كما أنه يترجم لبعض الشخصيات التي تضمنها رواياته مثل أسامة بن منقذ، وابن جبير ورحلته، وكأنه يريد تمام المعرفة لقارئ أعماله.

الناجي: إميل حبيبي تأثر بطه حسين والرافعي

فيما تحدث ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في القاهرة، عن العوامل التي أثرت في إميل حبيبي منها تأثره بكتاب كبار مثل طه حسين والرافعي والمعري ودوستوفيسكي.

وتابع أن من الأمور التي أثرت في إميل حبيبي هو حبه فحبيبته الأولى أهلها رفضوا أن يتزوجا لأنه شيوعي وملتحم في النضال طوال الوقت وبالتالي فبنتهم معه ستكون في خطر معه.