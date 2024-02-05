الذهب الأحمر.. فرحة المزارعين بحصاد الفراولة في المنوفية 

فرحة وأجواء ممتعة شهدتها قرية إبشادي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أثناء جني المزارعين محصول الفراولة، ضمن موسم حصاد الذهب الأحمر، وتعد الفراولة واحدة من الفواكه الغنية بالكثير من الفيتامينات وتساعد على تقوية المنعة والأسنان، بالإضافة إلى أهميتها لمرضى السكري.

حصاد محصول الفراولة

وقال أحمد جابر نقيب الفلاحين بمركز الشهداء، إن محصول الفراولة يتم حصاده في شهر يناير وفبراير، والإنتاج هذا العام جيد عن العام الماضي، الأمر الذي جعل المزارعين في حالة من الفرحة والسرور على مدار أيام الحصاد، حيث يتواجد الكثير من العمال للمساعدة في عملية الحصاد والتعبئة والتغليف طوال اليوم.

التصدير إلى الخارج

وتابع «جابر» أثناء حديثه مع «الوطن»، أن محصول الفراولة يتم تصديره إلى دول الخليج وبعض الدول الأوروبية خلال عملية الحصاد، حيث يتم تعبئة المحصول في علب بلاستيك، وبعد ذلك توضع في الكراتين، ومن ثم يجري تصديرها إلى الخارج وتكون تكلفتها 50 جنيها تقريبا.

توفير الدعم للفلاح

وقال المهندس رضا الصاوي رئيس شعبة المحاصيل الزراعية في المنوفية، إن الدولة المصرية توفر جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها الفلاح طوال العام، وأن محصول الفراولة انتشر خلال الآونة الأخيرة في محافظة المنوفية لدخول نظام الري بالتنقيط والذي يساعد على توفير المياه، بالإضافة إلى أن أراضي المنوفية تتميز بالتربة الخصبة والصالحة لمعظم المحاصيل الزراعية.