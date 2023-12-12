محصول الفراولة في منيا القمح بالشرقية.. ربح وفير من 297 فدانا

تشتهر محافظة الشرقية بزراعة محصول الفراولة، الذي يلجأ إلى زراعته عدد كبير من المواطنين، لأنه يحقق ربحا وفيرا لهم، بعضهم يقوم بتسويقه محليا، وآخرون يصدرونه للخارج، وهو حال المزارعين في مركز منيا القمح الذي تبلغ مساحة المحصول به 297 فدانا.

حصاد محصول الفراولة بالشرقية

رصدت عدسة «الوطن» حصاد محصول الفراولة بقرية الربعماية التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، التي تشتهر ضمن قرى المركز بزراعتها، ويقول عبد الله غزلان، مزارع، إنه استأجر أرضا زراعية بمساحة كبيرة ويعكف على زراعة الفراولة وبعض المحاصيل الأخرى بغرض تصديرها للخارج، مشيرا إلى أن زراعتها استثمار جيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لكثير من المواطنين.

النساء تعمل في حصاد محصول الفراولة

وتضيف سعاد حجازي إحدى العاملات باليومية في حصاد الفراولة، إنها تعمل منذ سنوات بمركز منيا القمح في زراعة وحصاد المحاصيل الزراعية، لافتة إلى أنها تعمل رفقة عدد كبير من النساء يستيقظن مع أذان الفجر للتوجه إلى الحقل وبدء الحصاد بعد جفاف قطرات الندى، مشيرة إلى أن محصول الفراولة يدرّ الدخل للعمال فيضفي سعادة تهوّن مشقة العمل سواء الزراعة أو الحصاد، معلقة: «الفراولة محتاجة جهد وشغلها كله بنوطّي في الأرض لأنها مزروعة على مصاطب».

297 فدانا فراولة بمنيا القمح

وأوضح المهندس أحمد مصطفى غريب، مدير إدارة منيا القمح الزراعية، أن مركز منيا القمح يأتي ضمن مراكز المحافظة التي تتميز بزراعة مساحات كبيرة من الموالح، وتبلغ مساحة الفراولة المنزرعة نحو 297 فدانا من إجمالي الحدائق، مشيرا إلى أن المساحة الكلية المنزرعة بالمركز تبلغ 52 ألفا و405 أفدنة، لافتا إلى ارتكاز زراعتها بقرى غرب المركز «الربعماية، الصنافين، زهر شرب، كفر سلامة إبراهيم وقرية المجازر»، ومن أبرز الأصناف المزروعة من الفرا «فورتانا، سبونتا، فلوريدا».

إقبال المزارعين على زراعة الفراولة

وأضاف مدير الإدارة الزراعية أن الفراولة يقبل على زراعتها عدد كبير من المزارعين أو المستثمرين لتصديرها للخارج كونها مربحة من عائدها، مؤكدا أن الزراعة تحظر رش المحصول بالمبيدات والاعتماد على الرش الحيوي والخدمة الجيدة، وتمرر الفراولة على لجان قبل تصديرها، وفي حال ثبت تعاملها بالمبيدات يتم رفض تصديرها للخارج، كاشفا عن التسهيلات المقدمة للمزارعين من قبل المديرية بالحصول على قروض ميسرة لزراعة حقول الفراولة.

زراعة الفراولة في أول ديسمبر

وأوضح مدير الإدارة الزراعية، أن الفراولة تبدأ زراعتها أول أيام ديسمبر وتستمر حتى شهر مارس، مشيرا إلى زراعتها على مصاطب عرض 25 سم، وبين الشتلات مسافة بينية 10 سم، ويكون الري من خلال شبكات التنقيط وتغطى ببلاستيك ويُفسح للنبات من البلاستيك لخروج الثمر وحفظها من الغبار والأتربة، مؤكدا أن العمالة تكون مدربة على ذلك، ويكون حصادها كل يومين، مع تقليم أوراقها لتجديد الإنتاج، ومتوسط إنتاج الفدان الواحد من الفراولة يتراوح بين 12 إلى 14 طنا.