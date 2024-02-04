الهروب الكبير.. أكثر من 30 ألف إسرائيلي يفرون إلى الخارج في 24 ساعة (صورة)

اعتبرت وسائل إعلامية عبرية اليوم الأحد هو اليوم الأكثر ازدحامًا في المطارات الإسرائيلية، حيث تجاوز أعداد المسافرين خارج دولة الاحتلال عشرات الآلاف، خلال يوم واحد فقط.

هروب 30 ألف إسرائيلي إلى الخارج

ونشرت القناة 12 العبرية عبر صفحتها على موقع «تليجرام»، أن اليوم الأحد كان الأكثر ازدحاماً في المطارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ سافر نحو 30 ألف إسرائيلي، غادروا دولة الاحتلال، عبر 172 رحلة جوية

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الناطقة باللغة العبرية، في تقرير لها أنه بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت طلبات السفر إلى الخارج، لتصل إلى أكثر من 75 ألف طلب، خلال أيام معدودة.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه المجلة الطبية البريطانية دراسة تؤكد أن 100% من سكان دولة الاحتلال تعرضوا بصورة أو بأخرى إلى ما اسموه «صدمة نفسية وطنية جسيمة».

وأضافت الدراسة أن معظم سكان دولة الاحتلال يعيشون حالات من الاكتئاب والحزن، وهو ما يشير إلى أنه ستكون هناك أضرار جسيمة على الصحة النفسية للإسرائيليين.

اعتداءات على أهالي المحتجزين في تل أبيب

يأتي هذا في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع الإسرائيلي، بسبب الاخفاقات اللامتناهية والصراعات التي أصبحت واضحة للجميع، سواء بين أعضاء مجلس الحرب المصغر أو أعضاء الحكومة، والفشل في التوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وخرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، أمس السبت، للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء الحكومة، وإعادة الانتخابات البرلمانية، واتمام صفقة تبادل المحتجزين.

إلا أن قوات الأمن والشرطة اعتدت على المتظاهرين، وقامت بتعنيفهم، وذلك بأوامر مباشرة من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، المحسوب على اليمين المتطرف.