فصائل غزة توجه ضربة موجعة للاحتلال من النقطة صفر مرة أخرى.. ما الذي حدث؟

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن توجيه عدة ضربات موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، استطاعت خلالها تدمير عدد من الآليات العسكرية من النقطة صفر، مما أسفر عن مقتل عدد من جنود الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع.

ضربة موجعة من فصائل غزة لجيش الاحتلال

وبحسب بيان الفصائل، الذي نشره التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، فقد تمكن رجال المقاومة الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف البيان أن المقاومة استطاعت الإجهاز على 15 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر، فضلا عن قنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف قوات الاحتلال المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وتابع البيان أنه تم، خلال الأيام الماضية، تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، كما استولت المقاومة على 4 طائرات بدون طيار «درون»، ودكّت المقاومة حشوداً عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهت رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب، ومحيطها.

العدوان على قطاع غزة

يأتي هذا في اليوم الـ121 من عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلاً عن مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع أعداد من ارتقوا في القطاع لـ27365 شهيداً، معظمهم من السيدات والأطفال، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت إن حصيلة المصابين ارتفعت لنحو 66630 جريحاً، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليهم.