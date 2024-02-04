شعبان يوسف: لا أهوى ثقافة الأتيليه وكافيه ريش والبستان

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن ورشة الزيتون الأدبية، كانت في عام 1979، وكنت في العشرينات الأولى من عمري، وكان لي علاقة بالعمل السياسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن ورشة الزيتون الأدبية من الأفكار التي كانت في وقتها من الأمور غير التقليدية.

خلافات مع فخري لبيب

ونوّه بأنه في بداية عمله السياسي ذهب لحزب التجمع، وكان هناك خلافات بينه وبين الدكتور فخري لبيب، وطلب منه ترك السياسية لوقت ما والتفرغ لكتابة الأعمال الأدبية، وعلى الفور استجات لدعوة الدكتور فخري لبيب، إذ أن الثقافة تتركز في وسط البلد وبشكل نخبوي، وتتمثل في الأتيليه وكافيه ريش والبستان، مشيرًا إلى أنه لا يهوى هذا النوع من الأدب، واصفًا ذلك بـ«الجاتوهات».