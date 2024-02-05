قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قطاع غزة.. سقوط عشرات الشهداء

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات قصف المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفي الساعات الأولى من اليوم، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منزل آخر، في منطقة الحكر في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا، بعد استهداف طيران الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء اليوم في دير البلح الى 30 شهيدًا وعشرات المصابين.

إضرام جنود الاحتلال النيران بعدد من الشقق السكنية غرب غزة

وأضرم جنود الاحتلال، النيران بعدد من الشقق السكنية في منطقة برج السوسي قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حسم العملية العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة في غضون أسبوع، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أمس الأحد، إن «تل أبيب» ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في العاصمة«عمان»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية ،إن من الضروري إطلاق تحرك دولي فوري لوقف الحرب في غزة، محذرا في بيان، نشرته وزارة الخارجية الأردنية، من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على القطاع.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني «الأونروا» تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءا.