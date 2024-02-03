آلاف الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بصفقة تبادل الأسرى.. وفصائل غزة ترد

اشتعل الشارع الإسرائيلي مرة أخرى، إذ خرج مئات الآلاف في وسط مدينة تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع وغيرها من المدن للمطالبة بإسقاط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ120.

مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات شعارات تحمل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر «طوفان الأقصى»، وما تبعها من أحدث أدت إلى تدهور الاقتصاد الإسرائيلي، فضلا عن مقتل الكثيرين من الجنود الاحتياط.

طالب المتواجدون في المظاهرات ضرورة تسريع عودة المحتجزين في قطاع غزة، لدي المقاومة الفلسطينية، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

كما طالب المتظاهرين بضرورة عقد انتخابات برلمانية عاجلة، لإنهاء الحكومة الحالية، ورفعوا لافتات كتب عليها «انتخابات برلمانية الآن.. وأنقذوا الأسرى».

كيف ردت الفصائل الفلسطينية على مطالب الإسرائيليين

فيما قالت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إنها منفتحة على أي مبادرات تفضى إلى وقف العدوان على القطاع، مؤكدة أنها تسلمت المقترح الذي تم تداوله في مؤتمر باريس، وفق ما نقل تليفزيون فلسطين.

وأكدت الفصائل أن أي مفاوضات يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع، ورفع الحصار، مشددين على أن مصلحة الفلسطينيين هي من أولوليات الفصائل وأهمها وقف شامل للعدوان.

وشدد البيان على أنه حتى الآن لا توجد أي صفقات بسبب التعنت الإسرائيلي الصريح، وما يتم مناقشته حاليًا هو مجرد اتفاق على الإطار.

يأتي هذا بالتزامن مع اليوم الـ102 من الحرب على قطاع غزة، والتي شهدت عدوانا مدمرا منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن وقوع نحو 27 ألفا و238 شهيدا، و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.