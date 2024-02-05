ابتكار مظلة طائرة للحماية من الأمطار.. بها 4 أذرع وتطير فوق صاحبها (صور وفيديو)

مع الطقس الممطر الذي نمر به في مثل هذه الأيام في فصل الشتاء من كل عام، يلجأ الكثير من الناس إلى حمل مظلات أثناء سيرهم في الشوارع، مما قد يصيب البعض بتشنج مؤلم في الذراعين نتيجة لحملها، ولكن مع المظلة الطائرة ربما يكون هناك حلًا آخر.

ظهرت في الآونة الأخيرة مظلة يدوية الصنع صفراء اللون، ذو طبقات مطبوعة ثلاثية الأبعاد وتحتوي على مروحات في الطرف، ويمكن للمستخدم أن يتحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد، ولكن يعمل مخترعها على صنع نسخة أفضل منها يمكنها تتبع الشخص تلقائيًا ومتابعته تحت المظلة.

محاولات عدة لصنع المظلة الطائرة

اختراع المظلة الطائرة الجديد هو من صنع مهندس يدير قناة «I Build Stuff» على منصة يوتيوب، ويقول في الفيديو الذي أعلن فيه عن اختراعه أنه: «لم تتغير المظلات حقًا على مدار الـ 4000 عام الماضية، فالتصميم الأساسي هو نفسه تمامًا، ولكننا الآن في عام 2024 لا يجب أن أضطر حتى لحمل مظلتي»، مضيفا «لذا اليوم، سأقوم بصنع أول مظلة تطير».

وأشار المهندس الشاب إلى أنه «حاول مرات عدة صناعة المظلة التي تطير، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل بشكل كبير، وذلك بسبب وضع المراوح في مكان خاطئ فكانت مرفقة بالمقبض أو فوق الغطاء، مما لايترك مساحة لتدفق الهواء، لذلك في تلك المرة الناجحة قمت بتثبيت المروحات بحيث تكون متدلية من جوانب الغطاء».

تحتوي على أربعة أذرع ومحرك في طرفها

يذكر أن تتكون المظلة من إطار مركزي على شكل حرف X يحتوي على أربعة أذرع مصنوعة من الألياف الكربونية، وهي قوية وخفيفة الوزن، بحيث يحتوي كل ذراع من الأذرع على مروحة ومحرك في الطرف، مما يجعل الجهاز يبدو كمزيج بين مظلة وطائرة بدون طيار، وتم تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات Onshape قبل أن تتم طباعتها ثلاثيًا الأبعاد، كما استغرق بناء الجهاز أشهرًا لتسليمها بشكل نهائي، وذلك كما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية.

تطوير المظلة لتتحمل ظروفًا جوية أشد

ووفقًا للفيديو عندما خرج المهندس مع مظلته الطائرة، كانت ناجحة في البداية، فذكر صاحب القناة «الرحلة الأولى كانت ناجحة بشكل مفاجئ، لكن الأمور بدأت تسوء من هناك، وخلال الرحلة الثانية بدأت المظلة تنجرف بعيدًا وبالكاد سبقتها في الوقت المناسب قبل أن تصطدم بالسياج»، وفي تجربة أخرى في اليوم التالي، بدأت المظلة الطائرة في «الاهتزاز بعنف شديد» قبل أن تسقط على الأرض، ولكن منذ ذلك الحين تم إجراء تحسين على الجهاز لجعله أكثر استقرارًا من السابق.

فيقول مخترعها «هذا الشيء يحميني فعلاً من المطر، لم يكن المطر قويًا جدًا ولكن أعتقد أن هذا الاختراع يمكنه تحمل ظروفًا أشد بكثير، ربما ليس الرياح القوية»، مضيفا «في المستقبل يمكنني تثبيت كاميرا على الجانب السفلي وكتابة برنامج يتتبع موقعي ويحرك مظلتي وفقًا لذلك».