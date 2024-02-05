حزب الله يعلن مقتل ثلاثة من عناصره جنوبي لبنان كتب: نرمين عفيفي 10:05 ص | الإثنين 05 فبراير 2024 حزب الله أعلن حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره في جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: «حزب الله» يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية بمزارع شبعا «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جنوبي لبنان «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يطلق صواريخ تجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى حزب الله لبنان بقلم نرمين عفيفي