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حزب الله يعلن مقتل ثلاثة من عناصره جنوبي لبنان

كتب:

نرمين عفيفي
10:05 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره في جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي