«السياحة» تنظم دورة تدريبية للعاملين في القطاع عن اللغة المصرية القديمة

أعلنت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، ممثلة في مركز تدريب القاهرة والجيزة، وبالتعاون مع قطاع المتاحف، متمثل في متحف قصر محمد علي بالمنيل، عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «اللغة المصرية القديمة - محاضرات تعريفية بالخط الديموطيقي»، وذلك في الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك بقاعة محاضرات متحف قصر محمد علي بالمنيل.

ورشة تدريبية للآثاريين في القاهرة الكبرى

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي عُمم في قطاعات وإدارات الوزارة كافة، أنه يشترط في العاملين المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية، أنّ يكونوا من الآثاريين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، مع إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدمين، على ألا يكونوا قد حصلوا على ذات التدريب من قبل.

الأحد المقبل آخر موعد للتقديم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجب استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة، وذلك في موعد أقصاه الأحد المقبل.