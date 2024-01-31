نائب وزير السياحة تدعو الشركات السعودية للترويج لبرامج «العمرة بلس»

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال مشاركتها بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر في دورته الـ12، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو متزايد في الحركة السياحية الوافدة يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً، للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وأضافت خلال لقائها بمحمد يوسف ناغي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الصناعية بجدة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شعبة السياحة بالغرفة، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة الاستثمارات السياحية ولاسيما الاستثمار الفندقي.

التعاون المصري السعودي

وأوضحت شلبي خلال لقائها مع المسؤولين السعوديين أهمية السوق العربي ولاسيما السعودي بالنسبة للسياحة المصرية، مشددة على قوة وثبات المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب واستقطاب العديد من الجنسيات المختلفة من الأسواق السياحية المختلفة، لافتة إلى النمو غير المسبوق الذي حققته معدلات الحركة السياحية الوافدة إليه خلال عام 2023.

ووجهت نائب الوزير الدعوة لأعضاء غرفة التجارة الصناعية بجدة لزيارة مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بها ولاسيما في المنطقة المحيطة بمطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير وبمدينتي الأقصر وأسوان لإقامة فنادق ثابتة أو عائمة.

فرص التعاون المتاحة بين شركات السياحة المصرية والسعودية

وأفصحت شلبي عن فرص التعاون المتاحة بين شركات السياحة المصرية والسعودية، والترويج لمنتج «العمرة بلس» في الأسواق السياحية المختلفة من خلال تقديم برامج سياحية مشتركة للمعتمرين لزيارة مصر بصفة عامة والمواقع الأثرية الإسلامية بها بصفة خاصة، وذلك تزامناً مع تواجدهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ومن جهته دعا ناصر تركي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى تعزيز سبل التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية وشعبة السياحة بغرفة التجارة الصناعية بجدة في مجال تدريب العاملين بالقطاع السياحي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مجال النقل السياحي.

ومن جهته أكد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملات الترويجية المشتركة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران تعتبر إحدى الوسائل الترويجية التي تقوم بها الهيئة في الأسواق السياحية المستهدفة، لافتاً إلى ما تم الاتفاق عليه من حملات ترويجية مشتركة خلال اللقاءات المهنية التي تم عقدها بالمعرض.