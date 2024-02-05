حزب الجيل يشيد بتوجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي لمشروعات قوانين الأسرة

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

وقال «هجرس» في بيان، إن قوانين الأسرة من القوانين الحيوية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، منوها بأهمية أن تتدارك تلك القوانين المشكلات أو التحديات الموجودة في القوانين الحالية.

إنشاء صندوق لرعاية الأسرة

وأشاد عضو حزب الجيل بقانون الأحوال الشخصية الجديد إذ أنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، ما يجعل هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية وردا لاعتبارها وتقويتها لمواجهة تحديات وظروف المعيشة الغالية التكاليف.

الحفاظ على الأسرة المصرية

وأضاف هجرس، أن الرئيس راصد ومتابع جيد لجميع المشكلات التي تهدد لحمة الأسرة المصرية ولعل من أهمها الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام، وذلك حفاظا على الأسرة المصرية باعتبارها النواة واللبنة الأساسية للمجتمع.