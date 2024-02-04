رئيس لجنة صياغة قوانين الأحوال الشخصية: حوار مجتمعي شامل لمناقشة المشروع الجديد

صرّح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على صياغة وإعداد قوانين الأحوال الشخصية، بأنّ العمل على قانون الأسرة جارٍ منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التوجيهات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، أهمها: «وضع قانون متكامل سهل الصياغة، يمكن لجميع المواطنين إدراكه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون في محاكم الأحوال الشخصية، والتي كانت تشكل عبئًا ثقيلًا».

قوانين قديمة لا تلبي احتياجات المواطنين

وأضاف «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»: «كان لدينا العديد من القوانين القديمة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة منذ عام 1965، والتي جرى عليها تعديلات على مدار السنوات الماضية، لكن هذه القوانين لم تكن تلبي احتياجات الأسرة، وكان لابد للقاضي أو المتقاضي الرجوع للمذهب الحنفي فيما لم يكن له نص في تلك القوانين».

وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية

وتابع: «استهدفنا وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية، يجعل كلا من القاضي والمتقاضي لا يلجأن إلا للقانون فقط لا غير»، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيعرض على جميع فئات المجتمع وكافة المتخصصين في ضوء دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار مجتمعي.