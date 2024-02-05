«مصر للطيران»: توقيع برتوكولات تعاون تجارية مع كبرى شركات السياحة بإيطاليا

شاركت شركة مصر للطيران، إحدى شركات الطيران المملوكة للدولة ممثلة في مكتبها الإقليمي بإيطاليا في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في إيطاليا خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2024 بمدينة ميلانو.

الخطوط الجوية

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام مصر للطيران بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض أحدث خدمات الشركة وتطورات أسطول وشبكة تشغيل مصر للطيران الدولية والداخلية، والتي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي، وما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من تطورات بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية لجذب مزيد من حركة الركاب الوافدة للمقاصد السياحية بمصر وحركة الركاب الدولية العابرة عبر مطار القاهرة الدولي بخلاف التسويق للسياحة العلاجية بالتعاون مع مستشفى مصر للطيران.

السوق الإيطالي

وأضاف موسى في بيان صحفي للشركة اليوم أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق المصدرة لحركة الركاب إلى مصر، فضلًا عن تعدد وتنوع مقاصد مصر للطيران لكل المقاصد السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

ومن جانبه أشار صلاح توفيق، مدير إقليمي مصر للطيران في إيطاليا، إلى أن جناح مصر للطيران شهد إقبالا كبيرا من الزائرين وممثلي شركات السياحة في إيطاليا، وقد تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من حركة الركاب على مصر للطيران، هذا وقد شهد المعرض توقيع مصر للطيران ممثلة في مكتبها الإقليمي في إيطاليا برتوكولات تعاون تجارية مع ممثلي كبرى شركات السياحة في إيطاليا أثناء المعرض.

وأضاف أنه خلال فعاليات المعرض تم بحث فرص التعاون بين مصر للطيران ومنظمي الرحلات السياحية على التشغيل المباشر من روما وميلانو لبعض المقاصد السياحية في مصر بدءً من موسم شتاء 2024/2025 ودعوة منظمي الرحلات السياحية للترويج لمصرللطيران من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة وتنظيم الزيارات التعريفية لممثلي شركات السياحية الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية في مصر وتعريفهم بما تتمتع به الشركة من مقومات وتطور للخدمات وتنوع للأسطول وشبكة تشغيل مصرللطيران الدولية والداخلية.

وزار السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا بزيارة الجناح المصري بالمعرض، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفيرة منال عبدالدايم، قنصل مصر العام في ميلانو، ومثل مصر للطيران في المعرض صلاح توفيق، مدير إقليمي مصر للطيران في إيطاليا، وعمرو عزوز مدير مكتب مصر للطيران في ميلانو بحضور لفيف من ممثلي شركات السياحة المشاركين في المعرض.