«السياحة»: زيادة 30% في أعداد الهولنديين الوافدين إلى مصر خلال 2023

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض الدولي للغوص والرياضات البحرية Duik vakr، بمدينة أوتراخت بدولة هولندا، لاكتشاف أحدث الاتجاهات والمعدات والوجهات السياحية التي تتمتع بطبيعة بحرية خلابة لممارسة رياضة الغوص.

أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، أن السوق الهولندي يعد واحدا من الأسواق الـ18 التى تستهدف زيادة أعداد السياح الوافدين، فضلا عن أنه أحد الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر من منطقة شمال أوروبا، مشيرا إلى أن أعداد السائحين الهولنديين الوافدين لمصر خلال عام 2023 شهد زيادة تجاوزت حاجز الـ30%.

أهم الوجهات السياحية لمحبي الغوص

وأكد محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحية، أن مشاركة مصر في هذا المعرض جاءت في إطار حرص وزارة السياحة والآثار والهيئة على التواجد والترويج لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية لمحبي الغوص والرياضات البحرية، ولاسيما أن مصر تعتبر الوجهة السياحية الأولى المفضلة لمحبي الغوص والرياضات البحرية في هولندا.

وأضاف أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة للتواصل مع شركاء المهنة بهولندا من منظمي الرحلات السياحية، لبحث سبل التعاون والتعرف على رؤيتهم، لتحقيق المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر.

افتتح الجناح المصري بالمعرض السفير حاتم عبد القادر سفير مصر بهولندا، ورافقه المستشارة ماريهام يوسف بالسفارة، والأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث قاموا بجولة داخل الجناح ولقاء العارضين المصريين من مراكز الغوص المختلفة.