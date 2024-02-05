«الوزراء»: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في الأسعار واستقرارا بالأسواق

أكد مجلس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، خاصة مع ما شهدته الأسواق خلال الأيام الاخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات.

وأوضح أنه يتم اتخاذ خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، لتوفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، موضحاً أنه من أهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.