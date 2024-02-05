«إكسترا نيوز»: ملك بريطانيا يعاني من السرطان كتب: منة شبانة 08:11 م | الإثنين 05 فبراير 2024 تشارلز قالت وكالة رويترز، إن تشارلز ملك بريطانيا يعاني من السرطان، وذلك حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير دفاع بريطانيا: مساعي الحوثيين لمواصلة تعطيل الملاحة في البحر لم تتضاءل بالكامل الحوثيون: استمرار عدوان بريطانيا لن يحقق أي هدف.. ودعمنا لغزة لن يتأثر بالهجوم بريطانيا: ندعم حق أمريكا في الرد على الهجمات التي تستهدف قواتها بسوريا والعراق أستاذ علوم سياسية: حديث بريطانيا عن إقامة دولة فلسطينية «كلام في الهواء» بريطانيا تشارلز بقلم منة شبانة