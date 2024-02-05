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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«إكسترا نيوز»: ملك بريطانيا يعاني من السرطان

كتب:

منة شبانة
08:11 م | الإثنين 05 فبراير 2024
تشارلز

تشارلز

قالت وكالة رويترز، إن تشارلز ملك بريطانيا يعاني من السرطان، وذلك حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

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