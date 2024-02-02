أستاذ علوم سياسية: حديث بريطانيا عن إقامة دولة فلسطينية «كلام في الهواء»

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إن بريطانيا إذا كانت جادة فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، فهناك خطوة بسيطة يجب أن تأخذها، وهي الاعتراف بها، فإذا فعلت ذلك فهذا يعني أنها جادة في هذا الموضوع، كما أنها تستطيع أن تقول لإسرائيلي «إذا واصلتم الاستيطان ولم تتجهوا إلى حل الدولتين ستكون هناك عقوبات اقتصادية عليها».

أضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا دولة مهمة اقتصاديا، وإسرائيل تحتاج علاقاتها سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية من خارج الاتحاد مثل بريطانيا، وبالتالي حديث لندن «كلام في الهواء»، خاصة أنها تقول إنها ستدرس هذا الموضوع، مردفا: "ماذا ينتظرون؟".

أشار إلى أن اتفاقية أوسلو منذ 1993، والمستوطنون كانوا 100 ألف أصبحوا 750 ألفا، وبريطانيا لا تتخذ أي إجراء دون التشاور مع أمريكا، لأنهما تحالف واحد، متوقعا ألا تتخذ بريطانيا خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية دون التنسيق مع الولايات المتحدة، مشددا على أن اللوبي الصهيوني في أمريكا قوي وله تأثير.