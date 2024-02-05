أحمد المسلماني يكتب: حول العالم في 200 كتاب

فى القرن التاسع عشر نشر الكاتب الفرنسى «جول فيرن» كتابه الشهير «حول العالم فى 80 يوماً»، وهو الكتاب الذى تم إنتاجه فى فيلم سينمائى عام 1956.

يعدّ كثيرون من مؤرخى الأدب أن «فيرن» هو أول كاتب خيال علمى، وأنه تنبأ بإطلاق رواد فضاء إلى القمر، واختراعات الكهرباء والسيارات والطائرات قبل عشرات السنين من توصل الإنسان لها.

فى سيرة «جول فيرن» أنه ولد فى جزيرة، وكان يستمع لقصص البحارة وحكاياتهم مع السفن والبحار والموانئ، حتى إنه حاول الهروب على سفينة وهو فى الحادية عشرة من عمره؛ لكى يعيش مغامرات البحر، وقصص البحارّة بنفسه، لكن والده نجح فى استرجاعه، ومنعه من المغادرة، فلجأ إلى السفر بالخيال.

ألَّف «فيرن» كتبه واسعة الانتشار مثل «رحلة إلى مركز الأرض» و«عشرون ألف فرسخ تحت الماء».. وتمت ترجمة أعماله إلى العديد من اللغات، ليكون من أكثر الكتَّاب انتشاراً فى العالم.

فى القرن العشرين ألَّف الكاتب المصرى الشهير أنيس منصور كتابه «حول العالم فى 200 يوم»، وهو فى ذلك يحاكى عنوان فيرن «حول العالم فى 80 يوماً».

قبل أيام قال لى ابن شقيقتى: إننى ذاهب إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب ولدىَّ خطة واضحة. قلت له: لا توجد خطط أخرى لكى تكون لديك خطة خاصة، فكلنا نشترى كتباً ونحضر الندوات، ونحتسى القهوة.. فما الذى يجعل خطتك الواضحة مختلفة عن هذا السياق العام؟

قال لى: لأننى ببساطة حدّدت عدد الكتب التى سأشتريها، ومجال الثقافة التى تتضمنها. فقد نويت شراء (200) كتاب، على أن تكون موضوعات الكتب متنوعة وعالمية تطوف البلدان والقارات، والبحار والمحيطات.

قلت له: ولماذا (200) كتاب؟، قال لى: لأننى استمتعت مؤخراً بقراءة كتاب أنيس منصور «حول العالم فى 200 يوم»، وقررت أن أطوف العالم فى 200 كتاب.

والمؤكد أن الرحلة الدولية عبْر الكتب ستكون أقل تكلفة وربما أكثر متعة.

قلت له: هل تعرف أن أستاذاً كبيراً فى جامعة هارفارد اسمه «ديفيد دامروش» قد ألَّف كتاباً بعنوان «حول العالم فى 80 كتاباً» على غرار جول فيرن فى «حول العالم فى 80 يوماً»؟.. وهكذا أنت تفعل مع أنيس منصور ما فعله ديفيد دامروش مع جول فيرن.. لكن لا تنسَ أنه طاف كاتباً وأنت تطوف قارئاً.

أعرف عشرات الأصدقاء من المصريين وغير المصريين الذين ذهبوا إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، وهم يحملون خطة خاصة لشراء كتب بعينها، بعضها لهم، وبعضها لأبنائهم، وبعضها إهداءات لمن يحبون.

إن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو أجمل أحداث عام 2024، وإنّ زواره الذين تجاوزوا الأربعة ملايين قبل نهايته بيوميْن، والمشاهد البهيجة للعائلات وهى تنتقل من قاعة إلى قاعة، ومشاهد الأطفال وهم يشترون ويمرحون.. كلها أعطت ذلك الحدث الثقافى الرفيع دوراً نفسياً واجتماعياً لا يقل أهمية، ذلك أن الخروج من زحام الحياة ومتطلبات المعيشة وأعباء العمل وأخبار النشرات المؤلمة على شاشات التليفزيون.. هو بمثابة الركون إلى واحةٍ جميلة، أو الاستلقاء تحت ظل شجرة وارفة، أو مغادرة الكوكب لعدة ساعات.. والعيش بين الفلاسفة والمفكرين، والأدباء والعلماء.. وصنّاع الجغرافيا وقادة التاريخ.

إن القراءة هى إضافة إلى عُمر الإنسان، وهى الطريقة الوحيدة ليعيش المرء مائة قرن أو مليون عام. إذْ تُضاف أعمال الكتَّاب جميعاً إلى عُمر القارئ، فيرى ما رأوْا ويشهد ما شهدوا.

القراءة تنقل الإنسان من هدف «العمر الطويل» إلى حقيقة «العمر العريض».. وفى معرض القاهرة الدولى للكتاب كانت الفرصة سانحة لأكثر من أربعة ملايين إنسان ليعيشوا ألف عام.