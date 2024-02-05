ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 الترم الأول، وذلك بعد انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق كراسات إجابات الطلاب والطالبات وبعد أعمال المراجعة النهائية.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 الترم الأول

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2024، وذلك بنسبة نجاح 89.63%، ويمكن الإطلاع على النتيجة من الرابط التالي من هـنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 الترم الأول

وأوضح أن لجنة النظام والمراقبة انتهت من عمليات الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعات النهائية، وتم عرضها على محافظ الغربية واعتمادها مساء اليوم.

وأكد «حسن» أنه بعد اعتماد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 الترم الأول، تم إرسال نسخة منها إلى المدارس في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.