القصة الكاملة لإصابة ملك بريطانيا بالسرطان.. هل يستمر في أداء مهامه؟

أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز ملك بريطانيا أصيب بالسرطان، وبدأ تشارلز جدول العلاج بعد التشخيص الذي تم إجراؤه مؤخرًا عندما كان يعالج من تضخم البروستاتا الحميد قبل 3 أسابيع.

اختبارات عديدة

وقال قصر باكنجهام بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية في بيان لها: «خلال الإجراء الأخير الذي أجراه الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، لوحظت مسألة منفصلة مثيرة للقلق. حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان، ولقد بدأ اليوم جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة».

مواصلة القيام بالأعمال الاعتيادية

وتابع البيان: «طوال هذه الفترة، سيواصل الملك القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد، ويمتن الملك لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء الذي خضع له في المستشفى مؤخرا، ويتطلع للعودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن».

سبب القيام بالفحوصات

واختتم البيان: «لقد اختار جلالته مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم».

معلومات عن تشارلز الثالث

ولم يصدر قصر باكنجهام أي تفاصيل أخرى في هذه المرحل، ويتولى تشارلز الثالث الحكم منذ 8 سبتمبر 2022 بعد وفاة والداته الملكة إليزابيث الثانية، وتتوج رسميا في المنصب في 6 مايو 2023.