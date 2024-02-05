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بايدن يعرب عن قلقه إزاء مرض الملك تشارلز

كتب:

أحمد العانوسي
09:33 م | الإثنين 05 فبراير 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، بأنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب عن قلقه إزاء مرض الملك تشارلز ملك بريطانيا.

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