بايدن يعرب عن قلقه إزاء مرض الملك تشارلز كتب: أحمد العانوسي 09:33 م | الإثنين 05 فبراير 2024 الرئيس الأمريكي جو بايدن أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، بأنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب عن قلقه إزاء مرض الملك تشارلز ملك بريطانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شبح الوثائق السرية يلاحق حملة بايدن.. هل يتعرض للحبس قبل الانتخابات؟ «بايدن» يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بكارولينا الجنوبية رئيس مجلس النواب الأمريكي: إدارة بايدن انتظرت أسبوعين وأخبرت العالم بطبيعة ردنا «القاهرة الإخبارية»: بايدن يؤكد التوجيه بتنفيذ ضربات ضد منشآت للحرس الثوري الإيراني بالعراق بايدن يستقبل جثامين الجنود ضحايا الهجوم على قاعدة أمريكية بالأردن بايدن بقلم أحمد العانوسي