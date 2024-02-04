شبح الوثائق السرية يلاحق حملة بايدن.. هل يتعرض للحبس قبل الانتخابات؟

حالة من الاضطراب والخوف يعيشها فريق إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تكون في نوفمبر المقبل، والسبب هو قرب إعلان نتائج تحقيقات خاصة في أزمة الوثائق السرية، التي تم اكتشافها في جراج خاص بالرئيس بايدن، وتعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

هل يتعرض الرئيس الأمريكي للحبس؟

وكشف موقع الاستخبارات الأمريكي «أكسيوس» أن أعضاء فريق الرئيس بايدن يشعرون بالقلق من أن التحقيق الذي يجريه المحامي الخاص روبرت هور، بشأن كيفية تعامل بايدن مع الوثائق السرية، وما إذا كانت القضية ستضر بحملته الانتخابية في إطار سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وحتى الآن لا تتوقع حملة بايدن توجيه أي اتهامات جنائية في هذه القضية، لكنهم يعتقدون أن الكشف عن تقرير هور سيتضمن تفاصيل محرجة، ربما مع صور، حول كيفية تخزين بايدن للوثائق.

وكانت أزمة الوثائق السرية قد ظهرت في أواخر عام 2022، عندما تم الكشف عن وجود مستندات ذات طابع سري تعود إلى عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما، في مرآب منزله بايدن في ولاية ديلاور، وفي مكتب خاص كان يستخدمه نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت.

ويعتقد مساعدو بايدن أن فريق الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في انتخابات نوفمبر هذا العام، سيحاول استخدام تقرير هور لخلق معادلة مع التهم الجنائية التي يواجهها ترامب، فيما يتعلق باحتفاظه بوثائق سرية بعد رئاسته.

وجرى الإعلان مؤخراً عن انتهاء تحقيق هور، وأن تقريره النهائي قد يأتي في أي وقت خلال هذا الأسبوع، لكن التوقيت النهائي غير محدد بشكل واضح.

تحقيق خاص عن الوثائق السرية المخبئة

وفي مطلع العام الماضي، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، أنه سيعين أحد المدعين لإجراء تحقيق معمق بشأن الوثائق السرية التي تم العثور عليها، والذي يعني إجراء مقابلات وعمليات تفتيش خاصة بممتلكات بايدن.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لموقع «أكسيوس - Axios»، إن جارلاند ملتزم بنشر تقرير هور، حتى إذا لم تكن هناك اتهامات جنائية، فيما يتوقع مساعدو بايدن أن تكون تفاصيل التقرير ضارة سياسياً.

كيف دافع بايدن عن نفسه في أزمة الوثائق السرية؟

ودافع بايدن عن تخزين وثائق سرية في جراج منزله، قائلاً: «بالمناسبة، سيارتي كورفيت موجودة في مرآب مغلق، لذا لا يبدو الأمر وكأنهم متواجدين في الشارع».

ومن المتوقع أن تسبب أي صور لتخزين هذه الوثائق السرية عاصفة سياسية مشابهة لما حدث بعد نشر صور لترامب وهو يخزن المستندات في مارالاجو، بما في ذلك في الحمام.

ويواجه ترامب، الذي قاوم جهود الحكومة الأمريكية لاستعادة الوثائق، 40 تهمة جنائية، منها تهم تتعلق بعرقلة العدالة والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني.