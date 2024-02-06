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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
01:34 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يتمتع مواليد برج العذراء، بنسبة عالية من الذكاء، والذي يمكنهم من ابتكار الأفكار الجديدة والمتنوعة، ولديهم اهتمام بالغ بأدق التفاصيل في الأمور التي يتعرضون لها.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تهتم بعملك جيدا، ولا تهدر وقتك بالتفكير في أشياء غير مجدية؛ وذلك حتى تنجح وتثبت ذاتك في وظيفتك الحالية، وتحسن علاقتك بمن حولك من زملائك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك بالتوقف عن توجيه النقد اللاذع لشريك حياتك، الذي تنغص به عيشته طوال الوقت، بل الأجدر من ذلك أن تهتم بتقوية علاقتك به وإصلاحها، وإياك وإثارة المشاكل بينكما مرة أخرى.

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