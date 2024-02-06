«بيئة العمل اللائقة للجنسين».. ورشة عمل تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل

انطلقت ورشة عمل بعنوان «بيئة العمل اللائقة للجنسين»، اليوم في محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إذ تهدف إلى تدريب مفتشي العمل على مفاهيم المساواة بين الجنسين، وتعريفهم بالأدوات والسياسات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.

مشاركة واسعة ودعم حكومي

تستمر الورشة لمدة 5 أيام، ويشارك فيها عدد من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل من 10 محافظات مصرية.

وتهدف الورشة إلى: تعزيز فهم مفتشي العمل لمفاهيم المساواة بين الجنسين والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، مراجعة آليات عمل وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل، ومناقشة مسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، وتدريب مفتشي العمل على كيفية تطبيق دليل المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.

تعاون دولي

أكد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل المصرية لدعم عمل المرأة ومناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تدعم وزارة العمل المصرية في تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال تمويل مشاريع مثل البرنامج المشترك لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين.

من جهته، أكد المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين أنَّ الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف إلى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مضيفا أن الورشة تأتي في إطار حرص وزارة العمل على خلق بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع، وتوفير فرص عمل متساوية للرجال والنساء.