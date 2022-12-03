منظمة العمل الدولية بمصر لقناة «القاهرة الإخبارية»: العالم لم يكن مستعدا للأزمة الأوكرانية

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن العالم واجه أزمات كثيرة في الفترة الأخيرة منها جائحة كورونا التي كانت صادمة، ولم يكن أحد مستعدا لهذا النوع من الازمات، وهذا أدى إلى اتخاذ كل الإجراءات المختلفة من خلال الحكومات لحماية الأفراد من الجائحة، وهذا أثر على سوق العمل: «حاولنا المواكبة وواصلنا اتخاذ إجراءاتنا وترتيبنا، كما أن العالم لم يكن مستعدا للأزمات الأخرى مثل الأزمة الروسية الأوكرانية».

وأضاف أوشلان، خلال حواره على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العديد من الدول فيما تعلق بالقضايا الغذائية والأزمات الوطنية التي شهدناها، وهناك ارتفاع لبعض العملات على حساب عملات أخرى، وهذا أثر بشكل شديد على سوق العمل.

وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «علينا أن نجد حلولا من خلال الحكومات والفاعلين المختلفين من أجل الحصول على إجراءات مختلفة للصمود، كما تطرق إلى الصيغة الأمثل للعلاقة بين الاتحادات العمالية والحكومات من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنمية ووضع استراتيجيات واضحة لنرى كيف يمكن حماية العاملين الذين تأثروا من هذه الأزمات المختلفة، ولا سيما النساء والأطفال، ولابد أن تكون هناك سياسات للاستثمار من خلال إجراءات مؤسسية، ولابد من دعم الأعمال وقطاع الأعمال بشكل عام لإيجاد فرص العمل من خلال دعم الأعمال الجديدة، وهناك سياسات أخرى يمكن وضعها من خلال التكامل بين كل السياسات والإجراءات المختلفة والتوافق والتعاون والتنسيق.