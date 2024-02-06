من هي والدة وائل الدحدوح؟.. توفيت داخل مستشفى في غزة بعيدا عن ابنها

يوم تلو الآخر يمر بصعوبة على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي يتلقى حاليا علاجه في مستشفى حمد العام في العاصمة القطرية الدوحة، ولعل أصعب معاناته فقدانه لوالدته التي وصف رحيلها بفقدان باب من أبواب الجنة دون توديعها.

لم يجد «الدحدوح» أمامه وهو يجلس على سرير المستشفى سوى رثاء والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بمنصة الصور والفيديوهات «انسجرام»؛ ليتعاطف معه الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن من هي والدة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح؟

من هي والدة وائل الدحدوح؟

بحسب وكالات فلسطينية، فإن والدة وائل الدحدوح هي «نجاة» وتدعى بـ«أم محمد الدحدوح» فلسطينية الأصل والمنشأ حيث ولدت في فلسطين وعاشت حياتها في غزة بعد زواجها من حمدان إبراهيم الدحدوح، وقد أنجبت نحو 16 ابنا وابنة.

وصف وائل الدحدوح، والدته بأنها من خنساوات فلسطين، التي كافحت منذ نعومة أظافرها أمام بطش الاحتلال الإسرائيلي، وقد أنجبت 16 ولدا وبنتا توفي منهم 5 اثنين منهم استشهدا على أيدي العدوان الإسرائيلي، وقد ربت أيضا الجرحى والمعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبرحيل والدة «الدحدوح» بعيدا عن الصحفي الفلسطيني «وائل»، جعله يوصف رحيلها بأنه حُرم من نظرة الوداع وقُبلة الوداع بسبب البعد والغربة والإصابة، مستكملا رثائه: «فقدنا من أمضت عقودًا من العمر في التعب والشقاء والكبد والحزن والفقد والفقر بصبر وإيمان ورضى عمّر قلبها بكل المعاني الطيبة والجميلة».

سبب وفاة والدة وائل الدحدوح

أما عن سبب وفاة والدة وائل الدحدوح، التي تبلغ من العمر نحو 70 عاما، هو تدهور حالتها الصحية بسبب مرضها نتيجة التقدم في العمر وذلك داخل إحدى مستشفيات قطاع غزة المحاصر، بحسب مصادر مقربة من العائلة لوسائل إعلام فلسطينية.

ونشر حفيدها حمدان الدحدوح، صورة له وهي تتلقى الرعاية الصحية، ودون عليها: «وفاة جدتي وحبيبتي الحاجة أم محمد»، وبعدها عبر خاصية «الاستوري» بمنصة الصور والفيديوهات «انستجرام» نشر لقطات من لحظة دفنها وأداء صلاة الجنازة عليها.