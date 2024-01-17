التريند على ايه؟.. قلق بشأن وائل الدحدوح ولاعب الأهلي السابق يشعل ميركاتو الزمالك

«التريند على ايه؟»، مع كل ساعة يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية، ويتبادلون الآراء حولها في كل المجالات، ويصنعون كلمات تصبح الأكثر تداولا على محركات البحث، لعل أبرزها اليوم الحديث عن حالة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح الصحية بعد وصوله إلى مصر، وانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وصفقة الزمالك الجديدة في الميركاتو الشتوي، وهو ما يرصد «الوطن» تفاصيله في السطور التالية.

وصول المراسل الفلسطيني الشهير وائل الدحدوج إلى مصر خلال الساعات الماضية، قبل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، كان على رأس التريندات التي تصدرت محركات البحث، بعد الكشف عن إصابته الخطيرة.

وائل الدحدوح يتصدر التريند بعد إعلان مخاوف إصابته بالشلل

وائل الدحدوح يعاني من إصابة بالغة ومهدد بالشلل، بحسب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ما أثار موجة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب أحد المتابعين: «يعز علينا أن لا نسمع صوتك عافاك الله وشفاك»، وعلق آخر: «الله يساعده ويقوي قلبه اللي صار معاه مش هين أبدا ربي يصبره يا رب».

لاعب الأهلي السابق يشعل ميركاتو الزمالك

ناصر ماهر، كان بطلا لحديث رواد موقع التدوينات القصيرة «X»، تعليقا على أنباء وجود مفاوضات بين إدارة فيوتشر والزمالك، بشأن صفقة تبادلية ينتقل خلالها اللاعب إلى القلعة البيضاء.

تباينت ردود فعل جماهير الزمالك حول صفقة لاعب الأهلي السابق وفيوتشر الحالي، إذ كتب أحد النشطاء: «هاتوا ناصر ماهر هيكون إضافة قوية»، بينما رد آخر: «ضد التعاقد مع ناصر ماهر، مش عارف ايه المميز في الصفقة».

وواصل الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تصدر التريند، بعد إعلانهما خبر انفصالهما رسميا، إذ وجه لهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعواتهم بعودة الأمور إلى الاستقرار بينهما.