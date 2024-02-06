بحيرة الأميرات في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.. بقعة ساحرة تنافس معالم أوروبا

يعد خليج الأمراء والأميرات بقعة ساحرة في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، إذ تتمتع بأجمل مياه على البحر المتوسط، من حيث جمال الألوان والطبيعة الخلابة.

رأس الحكمة امتداد للمدن الجديدة

وتعتبر مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، هي المدينة الجديدة التي تزين المنطقة الساحلية شرق مرسى مطروح، حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تأتي امتداداً لسلسلة إنشاء المدن الجديدة التي وضعتها الدولة في خطتها من أجل التنمية الشاملة التي تنفذها في العديد من المحافظات المصرية.

امتداد للمدن الجديدة بعد العلمين

وتأتي أعمال الإنشاءات في رأس الحكمة بالساحل الشمالى التي بدأت تنفذ خلال الأيام الجارية، بعد النجاح الكبير لمشروع العلمين الجديدة، تلك المدينة التي تضاهي أوروبا وتنافسها بقوة، لنستكمل الإنشاءات والتعمير في مدن أخرى، وفقا لما أكده محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن».

بحيرة الأميرات وخليج رأس الحكمة

أيادي المهندسين والعمال تعمل في مدينة رأس الحكمة الجديدة.. هكذا عبر الحاج عطية الزعيري ابن المدينة، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحًا أنه يجري شق الطرق وبدء أعمال الإنشاءات في بعض المواقع، لإقامة مدينة متميزة على البحر في أجمل الأماكن الساحلية، وننتظر أن نري مدينة عالمية، تساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتنشيط حركة السياحة، في محافظة مطروح خاصة وأنها تتميز بأجمل اللجان والبحيرات ومنها بحيرة الأميرات، والتي يوجد بها شاطئ بألوان فيروزية ساحرة، تستطيع أن ترى خلالها قاع البحر، والأسماك، من درجة صفاء المياه، بجانب رمالها البيضاء الناعمة، بالإضافة إلى خليج راس الحكمة والذي كان يأتي إليه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والعديد من رؤساء مصر السابقين، لقضاء المصيف به، والاستمتاع بأرقى المناطق السياحية.