مشروع رأس الحكمة.. مدينة ساحلية ذكية تستهدف 300 ألف نسمة و3 ملايين سائح سنويا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية العمرانية 2052، تُشكل الإطار الشامل للتنمية الحضرية لمدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي.

وقد تم وضع تنفيذ المدينة ضمن أولويات التنمية السياحية، تمهيدًا لوضعها على الخريطة السياحية العالمية فور الانتهاء من تنفيذها، وذلك لكونها من المناطق التي تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح المدينة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وهي كالتالي:

1- تمتد مدينة رأس الحكمة على طول 50 كيلومترًا، ومساحة شاطئها على الساحل 48 كيلومترًا، وهو من الشواطئ الفيروزية.

أعظم ضواحي العالم الشهيرة

ومن المنتظر أن تنافس المدينة الجديدة أعظم ضواحي العالم الشهيرة، وذلك في إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2- تم تدشين ورفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للمدينة، مثل طريق "محور فوكة" لربط القاهرة بالساحل الشمالي الغربي، كما تم رفع كفاءة طريق "العلمين - الساحل الشمالي - مرسى مطروح" و"محور الضبعة - أكتوبر - القاهرة".

3- فور الإعلان عن بدء الترتيبات النهائية لمشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، قامت محافظة مطروح بقيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح السابق، بدفع قيمة التعويضات المناسبة لسكان المدينة القديمة، وتسلمت أراضي المدينة، بغير قيد أو شرط.

منطقة مباني متعددة الاستخدامات

4- طبقًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية المدينة، تم تخصيص حوالي 5 كيلومترات من مساحة المدينة الكلية لتحويلها إلى منطقة مباني متعددة الاستخدامات، وذلك بخلاف إنشاء 10 آلاف و 652 وحدة سكنية، وتنفيذ مجموعة فنادق سياحية، وتخصيص نحو 7.3 كيلومتر لطرحها على القطاع الخاص لإنشاء مشروعات سكنية متنوعة المساحات.

5- تم الاستقرار على المخطط العام المقترح لمدينة رأس الحكمة، إضافة إلى أهم المبادئ والأسس التصميمية للمدينة بواسطة مكاتب استشارية كبرى.

تستوعب المدينة حوالي 300 ألف نسمة

ومن المنتظر أن تستوعب المدينة حوالي 300 ألف نسمة، إضافة إلى جذب 3 مليون سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والسياحة البيئية وسياحة السفاري وخلافة من الأنشطة الجبلية المعتادة.

6- من المخطط للمدينة أن يتم دمج المجتمع المحلي لسكان خليج رأس الحكمة، في جميع مشروعات التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذه المجتمعات.

كما تم مراعاة توفير مصادر بديلة للطاقة بحيث تكون صديقة للبيئة عبر استخدام "طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للطاقة النظيفة" مع استخدام وسائل نقل ذكية تعتمد على الطاقة الجديدة.

7- طبقًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية مدينة رأس الحكمة، سيتم استغلال الظهير الصحراوي جنوب المدينة، وذلك للاستفادة منه في مشروعات الإصلاح الزراعي من خلال استغلال منخفض القطارة في مشروعات التنمية المتكاملة.

وذلك بإنشاء تجمعات زراعية جديدة قائمة على أنشطة التصنيع الزراعي، اعتمادًا على مشروعات تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة.