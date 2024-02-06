محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان في مركز الواسطى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض السلع بمدينة الواسطى، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية والوحدة المحلية، ضمن سلسلة معارض «أهلاً رمضان» الجاري تنظيمها على مستوى مدن المحافظة، استعدادًا للشهر الفضيل.

توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة بني سويف للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

توفير ياميش رمضان بأسعار مخفضة

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض، المقام بشارع سعد زغلول، زيضم 6 باكيات، تحوي المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت والدقيق والجبن واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها بجانب باكية للخضار والفاكهة.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن معرض الواسطى، هو المعرض الثاني الذي يتم افتتاحه بعد معرض السلع بإهناسيا، تحت إشراف تام من أجهزة المحافظة والمديريات المعنية، ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، منوهاً عن خطة المحافظة للتوسع في إقامة عدد من المعارض على مستوى مدن المحافظة بالتوازي مع انتشار منافذ التوزيع المتحركة التابعة للتموين وجهاز الخدمة وغيرها من المنافذ الثابتة والمتحركة.