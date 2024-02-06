ليل بني سويف الساحر يجذب الأهالي.. «فسحة وسهرة مجانية» على الكورنيش (فيديو)

على الرغم من الطقس البارد الذي تشهده محافظة بني سويف خلال الأيام الماضية، إلا أن كورنيش النيل والممشى السياحي كانا مقصدًا للأهالي في فترات الليل، وهو ما اعتبره الأهالي «فسحة وسهرة مجانية»، وبخاصة في ظل توافر ألعاب الأطفال التي جذبت الأسر لاصطحاب أبنائهم قبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

توجه أسر بني سويف للتنزه على الكورنيش

وقالت الحاجة إيمان جمال، إحدى أهالي مدينة بني سويف: «الحقيقة أن الكورنيش عندنا أصبح شيئًا آخر، فالأولاد يستمتعون بالمكان ويلعبون براحة وأمان، فسحة قبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي».

وتابعت: «والله أنا حضرت كام مرة في فصل الشتاء للممشى، وأحضرت معايا زوجة ابني وولادها الثلاثة، فسحناهم ببلاش، والمكان أمان قبل إجازة نصف العام».

فسحة ببلاش لأهالي محافظة بني سويف على النيل

وقال محمد علي إبراهيم، مدرس، إن كورنيش النيل في مدينة بني سويف أصبح متنفسًا لنا، ومكانًا تأتي إليه الأسر من كل مكان، حاجة تفرح، والأفضل أن دخول الممشى مجاني.

وتابع: «والله الجو بارد للغاية، لكننا لبسنا ولبسنا الأولاد ملابس ثقيلة، وخرجنا للفسحة بالليل، وكانت هذه رغبتهم، وفعلًا المكان يستحق أن نزوره في الليل رغم البرد، وقبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانشغال بالعمل والمذاكرة».

تطوير كورنيش والممشى السياحي في بني سويف

وتحول كورنيش النيل إلى مقصد رئيسي لجميع أهالي محافظة بني سويف، وخاصة في فترات الليل، حيث كان تطوير منطقة كورنيش النيل والممشى السياحي أحد المشروعات العملاقة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، ليكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا لأهالي المحافظة، بطول 1500 متر، وبتكلفة 200 مليون جنيه.

ويضم كورنيش النيل في بني سويف: