أزمة كبيرة في انتظار «الاحتلال الإسرائيلي» خلال شهر رمضان.. ما هي؟

مع اقتراب دخول شهر رمضان، تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلية بعض الأزمات، والتي تبدأ بالمنازعات مع المدنيين على أداء الصلوات داخل المسجد الأقصى وباقي المساجد الفلسطينية، حيث صرح زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، بأهمية عدم ترك صلاحيات الحرم القدسي في يد وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، موضحا أنه يُصعب الأمر بشكل أكبر، وسيعمل على تأجيج الأوضاع في فلسطين، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان».

سر تخوف الاحتلال الإسرائيلي من شهر رمضان

وتواجه قوات الاحتلال الإسرائيلية الكثير من المخاوف مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بعدما خسرت أعدادا كبيرة في صفوف الجيش، بداية من الـ7 من أكتوبر، لذا دعا زعيم المعارضة «لبيد» إلى ضرورة الموافقة على دخول 100 ألف فلسطيني إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة من شهر رمضان، خوفا من توتر الأمور، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ووفقا لذلك، أضاف عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن الفصائل الفلسطينية تسعى إلى تشتيت قوات الاحتلال، عن طريق استدراجهم إلى مناطق بعيدة عن قطاع غزة، ومع اقتراب شهر رمضان يزداد الوضع سوءا، إذا لم يتم التعامل مع الموقف بصورة منضبطة ومهنية.

معارضة «بن غفير» ستؤدي إلى انفجار في المنطقة

وكان «بن غفير» صرح فيما سبق بدعم دخول اليهود فقط إلى «الأقصى»، لترفض الشرطة التابعة للوزير المتطرف هذه التصريحات، موضحة أنه يمكن التعامل مع الوضع عند الموافقة على هدنة وقف إطلاق النار، وحينها ستحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية استجماع قواها وإعادة الأمور إلى نصابها.