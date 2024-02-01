محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لبحث سُبل التعاون

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالديوان العام، لبحث سُبل التعاون، وتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمطوبس، ومشروع حماية دلتا النيل، ومتحف كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى المحافظة

رحب المحافظ، بوفد سفراء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون في جميع المجالات التنموية، من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة، وتوسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، والمٌساهمة في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشروعات النقل وشبكة الطرق بالمحافظة

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات النقل وشبكة الطرق بالمحافظة لما لها من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية، والانعكاس على المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية بالمحافظة ومن أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يربط مدن شمال شرق بمدن شمال غرب ومحافظات الجمهورية المختلفة، لافتاً أنّ المحافظة تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحية والخدمات لأبنائها ومنها على صعيد الطرق إنشاء طريق «دائري العاصمة» الذي يربط البلدات الصغيرة بمدن المحافظة عبر الشبكة القومية للطرق، حيث إنّ محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في الإنتاج الزراعي بإنتاج جميع المحاصيل الزراعية وخاصةً «الأرز، وبنجر السكر، والقطن، والقمح»، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 42% من الناتج القومي للأسماك، هذا بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني، كما تحتل المحافظة مرتبة متقدمة في الصناعة من خلال المناطق الصناعية بمركزي «مطوبس، وبلطيم»، ويوجد بها العديد من العمال والفنيين المهرة المدربين لسوق العمل في جميع مجالات التصنيع.

القضاء على الهجرة غير الشرعية

وأوضح المحافظ، أنّ محافظة كفر الشيخ تتفرد بميزات استثمارية تنافسية لموقعها الجغرافي المتميز ومناخها المعتدل طوال فصول العام، حيث تمتد بطول 120 على شريط البحر الأبيض المتوسط وحوالي 80 كيلو على فرع نهر النيل، وتتوطن بها العديد من الصناعات فضلاً عن شبكة الطرق القوية ومصادر متنوعة للطاقة مثل «الكهرباء - الغاز الطبيعي - البيوجاز».

كما أقامت الدولة عددًا من المشروعات القومية العملاقة على أرض المحافظة، لتعزيز التنمية والإنتاج، وتوفير فرص العمل، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن متحف كفر الشيخ والقائم على قصة الإله «حورس» والإله «ست»، وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة بكل العصور بما فيها العصرين المسيحي والإسلامي.

ومن جانبه أفاد السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أنّه تم زيارة عدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي لترشيد استخدام المياه، والحفاظ عليها من التلوث، منوهاً أنّ الدولة المصرية تقوم بمجهودات غير مسبوقة في مجالات تأهيل الترع والري الحديث، ومعالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، لتحقيق التنمية المستدامة.

تبادل الدروع التذكارية بين سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي ومحافظ كفر الشيخ

وفى ختام اللقاء قدم السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، درع الاتحاد الأوروبي، هدية تذكارية إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما قدم محافظ كفر الشيخ درع المحافظة لرئيس وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، تقديراً لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، والحد من الملوثات بمحافظة كفر الشيخ.