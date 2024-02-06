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معرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد قليل.. تكريم الفائزين في مسابقة «معا» بمعرض الكتاب

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:05 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
جناح الأزهر

جناح الأزهر

ينظم جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد قليل، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة مبادرة (معًا) لعودة القيم الإيجابية، والتي تقام بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.

معلومات عن مبادرة معًا

وتهدف مبادر «معًا» إلى عودة القيم الإيجابية، وتأصيل القيم الإيجابية والأخلاق الكريمة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش داخل المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتعميق روح الولاء والانتماء لطلاب الأزهر الشريف، واكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف.

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