ممثل الأمم المتحدة للطفولة يشيد بكتاب شيخ الأزهر: «نحتاج مثله للكبار»

زار جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسيف»، اليوم الاثنين، جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كان في استقباله أعضاء اللجنة التنفيذية للجناح.

الأطفال يسألون الإمام

وأعرب «هوبكنز»، عن سعادته بزيارة الجناح، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف: «دائمًا ما أشعر بسعادة بالغة بزيارة جناح الأزهر في معرض الكتاب، الذي يحظى بحضور جماهيري كبير».

أكّد إعجابه الشديد بكتاب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، «الأطفال يسألون الإمام»، وفكرته في الرد على الأسئلة التي تدور في ذهن الأطفال، وخاصة سؤال «أين الله؟»، موضحًا أن الكبار أيضًا في حاجة ملحة لمثل هذا الكتاب الرائع.

كما حرص على مداعبة الأطفال المتواجدين في جناح الأزهر الشريف، وتبادل معهم الحديث حول هواياتهم المفضلة، وعن حبهم للقراءة، والأنشطة التي يحرصون على ممارستها، كما التقط معهم العديد من الصور في ركن الأطفال ومجلة نور، كما زار ركن الطلاب الوافدين، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المخطوطات.