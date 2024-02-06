أستاذ علوم سياسية: لا يمكن وقف عمل الأونروا إلا بقرار الأمم المتحدة

قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية، إنه من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يتم صرف موازنة كل عام للذي يليه، وبالتالي توجد موازنة عامة، موضحًا أنه في الأوضاع الحالية لحرب غزة المسعورة من الصعب جدًا على المنظمة أن تستمر في عملها كمنظمة إغاثية.

دعم الأونروا

وأضاف شعت، خلال مداخلة فيديو في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عديدا من الدول أعلنت وقف دعمها المادي والتمويل للمنظمة، ولكن ليست المشكلة في العام الحالي، لأن الموازنة العامة لهذا العام تم عقدها في نهاية العام الماضي، متابعًا: «منظمة الأونروا تابعة للأمم المتحدة ولا يمكن وقف عملها إلا بقرار الأمم المتحدة».

تقليص أنشطة الأونروا

واستكمل: «يمكن أن يتم تقليص أنشطة المنظمة، وتخفيض نسبة الخدمات التي تقدمها، وذلك نتيجة العجز في الموازنة، ولكن إيقاف عملها مستحيل، لأن إنشاءها بقرار دولي، تم إنشاؤها بقرار 302 الصادر من الجمعية للأمم المتحدة، وإغلاقها مرهون بعودة اللاجئين».