«الأونروا»: استمرار تعليق التمويل سيؤدي إلى وقف عملياتنا في غزة نهاية فبراير

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنّه حسب ما ورد من زملاء في الوكالة بقطاع غزة، فقد كانت هناك شاحنة محملة بالمساعدات في انتظار دخول قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل البحرية الإسرائيلية، وهو ما صرّح به مدير شؤون الوكالة في غزة عبر منصة «إكس».

تعليق تمويل الأونروا

وأضاف «أبو خلف»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ هذا القصف لم يؤدِ إلى أي خسائر، مواصلا: «لدينا من السيولة المادية ما يكفي عملياتنا حتى نهاية شهر فبراير الجاري، ولكن، بعد ذلك، إن استمرّ تعليق التمويل قد نضطر إلى اللجوء للسيناريو الأسوأ أو الكابوس بالنسبة لنا، وهو وقف عملياتنا في كل مناطق عملياتنا».

وتابع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»: «قرار تعليق تمويل الأونروا جاء بالنسبة لنا مفاجئًا، في سرعته وتوقيته وحيثياته، وهو قرار ينقصه الكثير من التعقل والتمهل، وعلى أي أساس تم اتخاذ هذا القرار بسرعة كبيرة؟».